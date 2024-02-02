Лучшим сотрудникам онкодиспансера Подмосковья вручили награды

Общество

Фото: [Московский областной онкологический диспансер]

В Подмосковье в преддверии Всемирного дня борьбы против рака прошла церемония награждения лучших сотрудников областного онкологического диспансера. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, двенадцать работников учреждения получили высшие награды от Госдумы, Мособлдумы и администрации Балашихи.

«На плечах наших специалистов лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. И наши сотрудники успешно справляются с данной миссией, внося весомый вклад в развитие медицины, который отмечает не только руководство диспансера, но и наши гости», - отметил главврач учреждения Владимир Асташов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в Подмосковье.

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