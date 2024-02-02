Лучшим сотрудникам онкодиспансера Подмосковья вручили награды

«На плечах наших специалистов лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. И наши сотрудники успешно справляются с данной миссией, внося весомый вклад в развитие медицины, который отмечает не только руководство диспансера, но и наши гости», - отметил главврач учреждения Владимир Асташов.