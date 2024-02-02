Лучшим сотрудникам онкодиспансера Подмосковья вручили награды
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
В Подмосковье в преддверии Всемирного дня борьбы против рака прошла церемония награждения лучших сотрудников областного онкологического диспансера. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Так, двенадцать работников учреждения получили высшие награды от Госдумы, Мособлдумы и администрации Балашихи.
«На плечах наших специалистов лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. И наши сотрудники успешно справляются с данной миссией, внося весомый вклад в развитие медицины, который отмечает не только руководство диспансера, но и наши гости», - отметил главврач учреждения Владимир Асташов.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в Подмосковье.