Лучшую бригаду скорой помощи определили в Московской области

«Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получили денежную премию», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.