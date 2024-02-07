Лучшую бригаду скорой помощи определили в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Подмосковье определили лучшую бригаду скорой помощи: врача, фельдшера, медсестру и водителя, победителей выбирали на основе оценок пациентов, которые они оставляли роботу Светлане. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получили денежную премию», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Победу по итогам 2023 года одержали врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова, водитель Балашихинской подстанции Иван Концов. Помимо этого, денежную премию получат и победители, которые определились в четвертом квартале прошлого года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.