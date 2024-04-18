Лучшую династию промышленников определили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Трудовая династия Наумовых-Дьячковых из Электростали стала лучшей в номинации «Промышленность» по итогам ежегодного областного конкурса «Лучшая трудовая династия». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Династия-победитель состоит из 26 членов семьи с общим трудовым стажем 663 года. Основал династию Наумов Илья Дмитриевич, который работал на Снаряжательном заводе с 1935 году в цехе производства тротила. Он участвовал в войне, но в 1945 году снова вернулся к своему делу на заводе», — говорится в сообщении.
Жена основателя династии начала работать на заводе до начала войны, ее наградили медалью «Медаль материнства I степени» и орденом «Материнская слава III степени» за рождение семерых детей. Их дело продолжили дети, а после — внуки. В прошлом году на работу в «Машиностроительный завод» устроился праправнук.
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