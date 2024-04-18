Лучшую династию промышленников определили в Подмосковье

«Династия-победитель состоит из 26 членов семьи с общим трудовым стажем 663 года. Основал династию Наумов Илья Дмитриевич, который работал на Снаряжательном заводе с 1935 году в цехе производства тротила. Он участвовал в войне, но в 1945 году снова вернулся к своему делу на заводе», — говорится в сообщении.