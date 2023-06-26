«Лунтики» подвергают окружающих опасности: россиян разозлил пьяный виновник смертельного ДТП в Кирове

Мужчина под наркотиками и алкоголем в Кирове выехал на встречку. Результат — двое погибших, четверо раненых. Сегодня утром завершилось следствие по делу, о чем сообщили в пресс-центре полиции области.

Громкий инцидент произошел еще в апреле: 33-летний водитель «ВАЗ 21108» в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречку, где врезался в Volkswagen Polo на скорости более 90 км в час. Оба пассажира отечественного авто погибли, выжил только водитель, в то время как в иномарке все отделались лишь травмами.

«Хотел взлететь, но взлетная полоса закончилась»; «Зачем подвергать опасности других?»; «Пока не станут сразу сажать за вождение в пьяном виде и лишать пожизненно водительского удостоверения, такие «лунтики» всегда будут подвергать окружающих опасности», — прокомментировали новость в Сети разозленные россияне.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы после рассмотрения дела в суде.

Ранее сообщалось, как вследствие ДТП в Нижегородской области пострадали дети.