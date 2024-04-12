Львовская область в третий раз подряд стала чемпионом Украины по коррупции

Львовская область третий год подряд становится лидером по коррупции в Украине, следует из данных украинского сервиса Opendatabot.

В 2023 году в области зафиксировано 192 коррупционных правонарушения. Причем отмечается, что до начала СВО коррупция на Львовщине цвела еще более буйно — 537 случаев в 2021 году.

Второе место заняла Киевская область — 188 коррупционных эпизодов, без учета самой столицы, где обнаружили 137 случаев коррупции. Третье место у одесситов — 181.

Ранее сообщалось, что по подозрению в коррупции и присвоении крупных сумм денег был задержан Артем Шило, ранее занимавший пост советника офиса президента Украины. Его с подельниками обвиняют в том, что они закупали трансформаторы по вдвое завышенной цене.