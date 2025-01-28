Макаревич* признался, он не помогает Киеву, боясь, что ракета ВСУ упадет на Москву

В беседе с корреспондентом Deutsche Welle Андрей Макаревич, известный российский музыкант, который был признан иностранным агентом, сообщил, что не оказывает финансовую поддержку Вооруженным силам Украины. Причиной такого решения он назвал опасения за безопасность своего сына, который проживает в России.

По словам музыканта-релоканта, который переехал в Израиль после начала специальной военной операции, если бы не его сын, проживающий в Москве, он бы, несомненно, оказывал бы финансовую поддержку Украине и ее армии.

«Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но… Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация», — заявил Макаревич*.

В продолжение тематики украинского кризиса Макаревич* посетовал в беседе с журналистами, что он недоволен тем, что до сих пор продолжает оставаться русским для украинцев.

Ранее сообщалось, что российский суд постановил лишить Макаревича бренда «Самый смак» из-за того, что он не использовал его. Сам музыкант, который покинул Россию, теперь зарабатывает на продаже вина и проведении корпоративных мероприятий для российских клиентов за рубежом. За одно выступление он получает 100 тыс евро, что составляет примерно 10 млн рублей.

* — включен российским Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента

** — СМИ, признанное Минюстом РФ иностранным агентом