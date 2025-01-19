Обнищавший музыкант-иноагент Макаревич продал обеденный стол с пятнами от вина

По информации, полученной от SHOT, Андрей Макаревич, 71-летний музыкант и лидер рок-группы «Машина Времени», который покинул Россию в 2022 году после начала специальной военной операции, по всей видимости, испытывает финансовые трудности. Он начал постепенно продавать свою недвижимость в Израиле.

Первым «машинист» накрыл обеденный стол, на котором были видны следы от вина, и поставил восемь стульев с соломенным сиденьем.

«В объявлении он указал, что стол в идеальном состоянии и изготовлен из благородной древесины, „намоленный, наетый, напитый“, — приводится в публикации.

Сообщается, что причиной продажи мебели, по словам рокера, стал ремонт, который якобы начался в его доме. За несколько дней он смог продать мебель, которая находилась в его доме в Израиле. Объявление о продаже он уже удалил.

На прошлой неделе российский суд постановил лишить Макаревича бренда «Самый смак» из-за того, что он не использовал его. Сам музыкант, который покинул Россию, теперь зарабатывает на продаже вина и проведении корпоративных мероприятий для российских клиентов за рубежом. За одно выступление он получает 100 тыс евро, что составляет примерно 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что иноагент Макаревич не будет оспаривать закрытие своей компании в России.

* — признан Минюстом РФ иностранным агентом