Маленькие хищники стали причиной бешенства оленей в ЯНАО
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Песцы-мигранты могли заразить оленей ЯНАО бешенством. Об этом интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказали в региональной службе ветеринарии.
Случаи бешенства среди ямальских оленей были зафиксированы на севере округа. Как пояснили в пресс-службе местной ветеринарии, причиной распространения вирусного заболевания среди рогатых могли стать маленькие хищники - песцы. Полагают, что эти животные мигрировали из Красноярского края.
Оленеводы предпринимают дополнительные меры безопасности: прививают собак, усиливают охрану стада, следят за контактированием оленей с другими зверями. В частности пресекаются любые их взаимодействия с хищниками.
Случаи заражения оленей в регионе носят единичный характер. Новых зараженных зафиксировано не было.
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