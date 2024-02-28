Маленькие хищники стали причиной бешенства оленей в ЯНАО

Песцы-мигранты могли заразить оленей ЯНАО бешенством. Об этом интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказали в региональной службе ветеринарии.

Случаи бешенства среди ямальских оленей были зафиксированы на севере округа. Как пояснили в пресс-службе местной ветеринарии, причиной распространения вирусного заболевания среди рогатых могли стать маленькие хищники - песцы. Полагают, что эти животные мигрировали из Красноярского края.

Оленеводы предпринимают дополнительные меры безопасности: прививают собак, усиливают охрану стада, следят за контактированием оленей с другими зверями. В частности пресекаются любые их взаимодействия с хищниками.

Случаи заражения оленей в регионе носят единичный характер. Новых зараженных зафиксировано не было.

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