Вирусолог Альтштейн перечислил вирусы, которыми человек может заразиться от животных
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В Штатах зафиксирован первый случай смерти от нового вируса Alaskapox. По словам вирусолога Анатолия Альштейна, такие инфекции называются зоонозными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он уточнил, что среди них одной из наиболее опасных является клещевой энцефалит, который благополучно живет у животных, а человек получает его от клещей. Кроме того, множество инфекций переносится комарами.
По мнению медика, также к этой категории вирусов можно отнести и вирус бешенства.
Он подчеркнул, что вирус Alaskapox также является зоонозным, однако маловероятно, что он может стать причиной эпидемии.