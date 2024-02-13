Вирусолог Альтштейн перечислил вирусы, которыми человек может заразиться от животных

В Штатах зафиксирован первый случай смерти от нового вируса Alaskapox. По словам вирусолога Анатолия Альштейна, такие инфекции называются зоонозными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что среди них одной из наиболее опасных является клещевой энцефалит, который благополучно живет у животных, а человек получает его от клещей. Кроме того, множество инфекций переносится комарами.

По мнению медика, также к этой категории вирусов можно отнести и вирус бешенства.

Он подчеркнул, что вирус Alaskapox также является зоонозным, однако маловероятно, что он может стать причиной эпидемии.