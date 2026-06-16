Рождение ребенка — одно из самых радостных событий в жизни семьи, но оно же становится серьезным испытанием для отношений. Одни пары после появления малыша становятся еще ближе, другие — отдаляются и в итоге разводятся. Почему так происходит, что заставляет одних останавливаться на одном ребенке, а других заводить троих и больше, REGIONS рассказала психолог из Подмосковья Марина Павлова.

С рождением малыша мир пары переворачивается: меняется режим, финансы, распределение обязанностей, интимная жизнь и даже разговоры. Женщина становится мамой — это ее главная роль на ближайшие годы, а роль мужчины часто сводится к «добытчику». Возникает дисбаланс: мама находится с ребенком круглосуточно, папа — на работе, и они перестают быть командой. Раньше можно было спонтанно пойти в кино или устроить романтический ужин, а теперь каждая свободная минута уходит на сон или быт. Пары забывают, что они не только родители, но и муж и жена. Недосып, гормональная перестройка, бытовая рутина приводят к тому, что партнеры срываются друг на друге. Удовлетворенность отношениями резко падает в первый год после рождения ребенка и восстанавливается только через 3–5 лет.

«Маленький ребенок — это испытание для любых отношений. Даже самые крепкие пары проходят через кризис. Важно понимать: это нормально. Ненормально — игнорировать проблему и делать вид, что все хорошо», — говорит Марина Павлова.

Мотивы для рождения второго, третьего и четвертого ребенка могут быть разными: любовь к детям, желание дать ребенку брата или сестру, религиозные установки или случайность. Однако психолог предупреждает, что, если родители жертвуют всем ради детей, они рискуют потерять себя и друг друга.

Пик разводов приходится на первые 3–5 лет брака — как раз на период рождения детей. Основные причины: неравномерное распределение обязанностей, превращение в «соседей по комнате», разные представления о воспитании, эмоциональное отдаление и финансовые трудности.

«Чаще всего разводятся те, кто не был готов к реальности родительства. Они рисовали в голове картинку: колясочка, розовые щечки, счастливые улыбки. А получили бессонные ночи, горы пеленок и отсутствие секса. Если пара не умеет договариваться и поддерживать друг друга в трудные моменты, шанс развода очень высок», — объясняет Павлова.

Чтобы семья не развалилась, психолог советует говорить о чувствах, делить обязанности, искать время для себя, не забывать про пару и принимать помощь.