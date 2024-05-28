Малооблачная и теплая погода ожидается в Подмосковье во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов.

Ветер будет южного направления со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке планируют завершить досрочно.