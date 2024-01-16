«Мама, я тоже вас всех люблю»: разведчик дал знак родным с того света

Глядя на последние фотографии своего сына-бойца СВО, россиянка Светлана Якиманская замечает, что незадолго перед гибелью у него стали «пустые глаза». Разведчик Иван Якиманский погиб на очередном задании под Кременной. Кажется, и мать, и сын оба чувствовали, что жизнь бойца скоро оборвется.

Ваня не любил пугать маму и никогда не жаловался. В соцсетях Светлана прикрепила два последних голосовых сообщения от сына: «Мама, все будет хорошо, не переживай» и «Мама, я тоже вас всех люблю». В последний раз Светлана говорила с сыном 16 февраля 2023 года. После связи не было несколько дней, но она знала, что на передовой бывают перебои.

«20 февраля был день рождения моего младшего сына, ему исполнялось 26 лет, но мы на нервах не отмечали. Потом я, хотя обычно ничего и не публикую в соцсетях, решила выложить поздравление Ване на 23 февраля. Думала, может, интуитивно будет знать, что мы переживаем за него», — поделилась женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Светлана все же сомневалась: то убирала поздравление из соцсетей, то обратно ставила. А потом ей приснился странный сон.

«Вижу его бюст белого цвета. Мне просто показали его по грудь: как обычно делают гипсовые бюсты Ленина. Все же было где-то во мне — я понимала, что может случиться все что угодно, но я очень глубоко загнала это страшное ощущение и старалась о нем не думать. Все ждала день и ночь на телефоне, постоянно недосыпала, недоедала, путала день с ночью», — вспомнила Якиманская.

Наконец, 21 февраля матери бойца позвонили. Выяснилось, что, когда Ваня указывал контакты родственников, первым он записал отца, но так как тот живет в деревне, связи не было. Военком набрал матери.

«Вижу незнакомый номер. Обратились по имени-отчеству, из военкомата. Я сразу все поняла и дала трубку младшему сыну. Дальше говорил он. Честно говоря, следующие четыре месяца я себя не помню», — призналась убитая горем мать.

Как погиб Иван Якиманский, и что заставило его отправиться на СВО, мы писали ранее.