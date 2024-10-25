Маневр на 30 млн рублей: перевернувшийся на ТТК в Москве «Гелендваген» должен был достаться дочери Евтушенкова

Попавший в ДТП на московском ТТК внедорожник «Гелендваген» нового G-класса ехал дочери российского миллиардера Владимира Евтушенкова. Как передает Mash, люксовый «гелик», который до автоаварии стоил примерно 35 млн рублей, девушке перегоняли из салона.

Как уже известно, стать полноценной владелицей иномарки Анне Брусиловой так и не было суждено. Как призналась в беседе с журналистами сама наследница главы АФК «Система», в аварию на Угрешской улице на юго-востоке Москвы попал якобы ее хороший «знакомый» Антон. Со слов девушки, он сразу же после случившегося набрал ей и попросил подъехать.

На вопрос репортеров, действительно ли принадлежит ей машина, Анна ответила: «Ещё пока нет».

По информации Telegram-канала, Анна Брусилова — внебрачная дочь Владимира Евтушенкова. Девушка является хозяйкой премиального конного клуба Emerald Stables в Подмосковье.

«Там свою лучшую жизнь живут 15 лошадей. Новенький гелик за примерно 35 млн рублей мог бы стать 16-й», — иронично приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что иномарку разорвало пополам после наезда на столб в Амурской области. Погибли два человека.