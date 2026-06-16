Аналитики платформы «Авито Услуги» подсчитали средние цены на популярные бьюти-услуги в Московской области. Согласно данным сервиса, маникюр с покрытием гель-лаком обойдется жительницам региона примерно в 1800 рублей, а классический вариант без покрытия — около 1000 рублей. Педикюр с гель-лаком стоит в среднем 2500 рублей, а классический (без покрытия) — 1900 рублей. Наращивание ногтей — еще одна востребованная процедура, ее средняя цена составляет 2500 рублей, передает портал REGIONS .

В зависимости от сложности техники, используемых материалов и квалификации мастера стоимость может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Аналитики связывают растущую популярность бьюти-коворкингов и мастеров «у дома» с удобством расположения и более доступными ценами по сравнению с салонами в центральных районах.