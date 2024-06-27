Марат Хуснуллин поблагодарил Московскую область за восстановление новых регионов России

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин поблагодарил Московскую область за помощь в восстановлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сказал на совещании с главами регионов, взявших шефство над новыми российскими субъектами.

Помимо Подмосковья, в этом вопросе он отметил работу Брянской, Нижегородской, Тульской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

«На сегодняшний день в работе по восстановлению новых субъектов задействованы 82 региона-шефа. Для дальнейшего качественного решения задач нам важно сформировать комплексную программу социально-экономического развития новых регионов до 2030 года», — сказал Хуснуллин.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин, в свою очередь, рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах. По его словам, они затронули более чем 3,5 тысячи объектов, включая многоквартирные дома, учреждения здравоохранения и образования, дороги и объекты коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.