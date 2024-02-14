Маргарита Симоньян предложила сделать исключения в законе о частной собственности

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила внести изменения в закон о частной собственности.

В своих соцсетях она привела примеры, когда хозяева оставляют в квартире или машине домашних животных, а сами на несколько дней уходят «в загул».

При этом, по закону, полиция не имеет право вскрыть жилье и спасти умирающего питомца.

«Что мешает поменять закон-то? Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно. Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», — написала Симоньян.

В начале ноября наделала шума история, когда в центре Москвы в запертой машине кот провел четыре дня.