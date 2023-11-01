Кота, запертого в машине на четыре дня в центре Москвы, спасли
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
На Охотном ряду в Москве в иномарке оказался заперт кот. Подробности истории сообщает MASH 1 ноября.
По данным канала, кот оказался в ловушке не меньше, чем на четыре дня: но животное не было брошено, а, со слов парковщиков, водителя «Мицубиси» забрала полиция.
За котом так никто и не пришел, люди забеспокоились. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место в среду, сообщили, что разбивать окно не следует без собственников. В итоге двери удалось открыть, животное в переноске забрали полицейские, а потом животное смогут пристроить его в новые добрые руки.