Марк Варшавер прокомментировал свою «госпитализацию»

Марк Варшавер, занимающий пост директора театра «Ленком Марка Захарова», отреагировал на новости о своем плохом самочувствии и госпитализации. Комментарий публикует RT .

В Сети сообщили, что 76-летний Марк Варшавер почувствовал себя плохо в московской квартире, и слег с воспалением легких. Говорилось, что актер и заслуженный культурный деятель страны якобы подлежит госпитализации.

На связь после череды тревожных новостей вышел сам Варшавер. Он заявил, что поводов для беспокойства на самом деле нет.

«Никаких даже близко не было, чтобы госпитализировать. Единственное, я вызывал врача, чтобы померить, есть ли ковид или грипп. Ничего нет. Отрицательно. Ну немножко насморк, немножко кашель», — рассказал он.

По словам Варшавера, он собирается на работу через несколько дней, так как никакой бронхопневмонии у него нет.

Ранее сообщалось, что в Белгороде директор фирмы получил осколок в грудь при попытке увести сотрудников в безопасное место при обстреле.