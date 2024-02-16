Глава фирмы в Белгороде получил ранение в грудь, защищая сотрудников при обстреле ВСУ

Директор одной из фирм в Белгороде защищал своих сотрудников при массированном обстреле со стороны Украины. В процессе он получил осколок в грудь, пишет RT .

Глава белгородской фирмы пытался спрятать людей в подвал, чтобы защитить их от обстрела ВСУ 15 февраля. Сам директор оказался замыкающим в колонне и именно в него прилетел осколок от снаряда: предмет пробил стену и попал в грудь мужчине.

Белгородцу повезло, что осколок не задел никаких жизненно важных органов, а по сути застрял в мышце.

«Повезло, что он угодил в мышцу, его отпружинило и осколок не остался внутри. Почувствовал сильный удар и жжение, сразу понял, что ранен. Потом долго не могли остановить кровь», — заявил он.

Пострадавшего позже госпитализировали. Сейчас он восстанавливается после пережитого.

Напомним, обстрел Белгорода 15 февраля стал одним из самых массированных за последнее время. Жертвами атаки ВСУ стали семь человек, включая детей. Еще 17 получили ранения разной степени тяжести. СК РФ по поручению Александра Бастрыкина будет расследовать инцидент и устанавливать лиц, причастных к обстрелам.

Ранее сообщалось, что к ТЦ стекаются жители Белгорода. Они пришли с цветами почтить память погибших при обстреле.