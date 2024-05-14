Маркировка пасек проходит в Московской области

Госветслужба Подмосковья проводит маркировку пасек в регионе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Специалисты Каширской СББЖ ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 5» провели маркирование и учет пасеки в личном подсобном хозяйстве одного из жителей округа.

«В соответствии с федеральным законодательством, пчелы подлежат групповому маркированию посредством маркирования улья. В качестве средства маркирования используется табло, закрепляемое на внешней стороне улья», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.

По его словам, информацию о маркированной пасеке вносят в компонент «Хориот» ФГИС ВетИС. Данная работа впервые проводилась на территории Каширы. В ведомстве уточнили, что владелец сам захотел пройти эту процедуру. Отметим, что ознакомиться с реестром пчеловодных организаций можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.