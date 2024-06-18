Офицеры Северо-Атлантического военного блока с одобрения киевского режима и совместно с главкомом ВСУ Александром Сырским активно готовят украинские ударные группировки для очередного контрнаступления. И на этот раз на локальном участке в Харьковской области, рассказал в беседе с РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Как отметил собеседник журналистов, в последние дни сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Харьковом производится наращивание сил и средств врага.

«Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с "контрнаступом-2023", но только на локальном участке. Также стало известно, что разработкой данной операции занимается непосредственно Сырский, с участием офицеров НАТОвских штабов», — пояснил Марочко.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в Волчанске и у Липцев в Харьковской области идут ожесточенные бои.