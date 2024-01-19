Маршруты патрулирования лесничеств на этот год утвердили в Московской области
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В Подмосковье утвердили маршруты патрулирования лесничеств на 2024 год, которые позволят осуществлять лесную охрану, своевременно обнаруживать лесные пожары, определять состояния лесов и не только. Всего были утверждены более 2,8 тысячи маршрутов для патрулирования территорий протяженностью свыше 132,8 тысячи километров. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«После проведения оптимизации построения маршрутов, при которой учитывались «горимость» лесных участков, наличие навалов мусора, рекреационная нагрузка и другие факторы, маршрутов стало на 109 меньше, чем годом ранее», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Зампред подчеркнул, что маршруты пролегают вблизи населенных пунктов, садовых товариществ, дачных некоммерческих товариществ и мест отдыха граждан. Наибольшая протяженность патрулирования будет проходить на территории Клинского, Волоколамского, Сергиево-Посадского, Истринского, Ступинского и Шатурского лесничеств.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.