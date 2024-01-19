Маршруты патрулирования лесничеств на этот год утвердили в Московской области

В Подмосковье утвердили маршруты патрулирования лесничеств на 2024 год, которые позволят осуществлять лесную охрану, своевременно обнаруживать лесные пожары, определять состояния лесов и не только. Всего были утверждены более 2,8 тысячи маршрутов для патрулирования территорий протяженностью свыше 132,8 тысячи километров. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.