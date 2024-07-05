Mash сообщил о гибели девочки, пострадавшей от обломков дрона ВСУ в Приморско-Ахтарске

Из Приморско-Ахтарска, атакованного минувшей ночью украинскими боевиками при помощи боевых дронов, приходят печальные вести. Информация пока неподтвержденная, но как сообщают местные паблики, один из пострадавших детей скончался на руках у медиков. По информации Mash, ей оказалась маленькая девочка.

«Девочка, которую ранило во время атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск, скончалась в больнице — об этом сообщают жители города со ссылкой на местные чаты», — приводится в публикации.

Официального подтверждения информации о смерти ребенка пока нет.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что шесть человек, из них двое детей, пострадали во время атаки дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск.

Он добавил, что в результате падения беспилотников была нарушена работа питающей значительную Приморско-Ахтарска электроподстанции. В настоящее время уже начались необходимые ремонтно-восстановительные работы, отметил Кондратьев.