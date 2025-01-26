Маск придумал название для пролива между Францией и Великобританией

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X разместил пост, в котором опубликовал географическую карту с новым названием, придуманным им для пролива Ла-Манш, сообщило РИА Новости.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал карту, на которой изображен разделяющий Великобританию и Францию пролив Ла-Манш. Автор поста придумал для него новое название, которое написал на карте — канал Джорджа Вашингтона.

О переименовании канала в правительстве США не заявляли. До инаугурации Дональд Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив. После официального вступления в должность лидер выполнил обещание. Новое название — Залив Америки. По мнению Трампа, правительство Мексики положительно отреагировало на нововведение.

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