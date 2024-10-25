Массовое ДТП на Киевском шоссе в Москве, пострадавших доставляют в больницу

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на столичные экстренные службы, на 32-м километре Киевского шоссе ночью пятницы, 25 октября, столкнулись несколько автомобилей.

К настоящему времени известно, что есть пострадавшие. Из-за массового ДТП перекрыто движение в сторону Москвы, пояснили в МЧС.

«На 32-м километре Киевского шоссе произошло массовое ДТП, перекрыто движение в сторону Москвы. Есть пострадавшие, они направлены на госпитализацию», — отмечается в заявлении.

Сколько именно в аварию попало транспортных средств, а также количество пострадавших не уточняется. Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее сообщалось, что перевернувшийся на ТТК в Москве в четверг, 24 октября, люксовый внедорожник «Гелендваген» должен был достаться внебрачной дочери миллиардера Евтушенкова.