Массовые увольнения или новые кадры: выяснилось, как Маск добьется безубыточности Twitter

В 2022 году Илон Маск стал владельцем Twitter, переименовав его в X. Затем миллиардер заявил, что намерен вывести социальную сеть на безубыточный уровень к 2024-му.

Увольнений не будет

Для этих целей он уже использовал массовое сокращение неэффективных кадров — свои места покинули 3,7 тыс. человек. Однако теперь, рассказала карьерный коуч ICF и автор реалити по поиску работы «Большие Перспективы» Ксения Кул, массовых увольнений ждать не стоит.

«Несмотря на репутацию Илона Маска как человека, не боящегося радикальных изменений, вряд ли он запустит новую волну массовых увольнений», — отметила Кул в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такого же мнения придерживается и руководитель отдела HR международной компании «VI-media» Мария Варлахова.

«Если еще одно сокращение в Twitter произойдет, то, скорее всего, оно будет не таким массовым, как первое — вряд ли неэффективных сотрудников снова окажется так много. Возможно, потребуется, наоборот, нанять людей во вновь образовавшиеся отделы — это довольно частая ситуация после тестирования новой кадровой структуры в компании», — считает Варлахова.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Нейросети нужен человек

Кроме того, опасаться того, что места людей в офисах социальной сети займут нейросети, тоже не следует.

«На данном этапе рано говорить о том, что нейросети могут полностью заменить реальных сотрудников. Технологии легко справляются с каким-то функционалом — создать картинку, написать текст или простенькую программу. Но для того, чтобы все это вместе заработало, нужно управление человеком. Поэтому сейчас ключевой момент для X — это создание отделов управления нейросетями», — отметила Варлахова.

Ксения Кул подчеркнула, что Маск ценит инновации, но осознает, что невозможно создавать инновационные продукты только с нейронной сетью, без сотрудников.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы ополчились против Илона Маска из-за мема с Зеленским.