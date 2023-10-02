Украинцы ополчились против Илона Маска из-за мема с Зеленским

Смешные картинки призваны для того, чтобы улучшить настроение. Однако американский миллиардер привел в бешенство многих граждан Украины. Об этом написали в URA.RU .

Все началось с того, что известный бизнесмен выложил на своей странице в собственной социальной сети картинку. Ей оказался мем со страдающим лицом Зеленского и подписью «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов».

Украинские пользователи соцсетей оказались в бешенстве из-за увиденного. В обсуждениях под постом они пожелали смерти одному из богатейших людей мира.

«Человек без совести и чести», — написал один из комментаторов.

Другие же призывают своих соотечественников бойкотировать все продукты Маска. А первым делом – и вовсе удалить свой аккаунт на его сайте. Но кто знает, может быть такой ажиотаж был заранее спланирован?..