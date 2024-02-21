Мастер-класс по пластилинографии проведут в Московской области
Фото: [Пресс-служба «Дома Озерова»]
В это воскресенье в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» проведут мастер-класс по пластилинографии, который будет приурочен ко Дню рождения Народного художника России Михаила Абакумова. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«В его (Абакумова — Прим. ред.) работах отражалась преемственность традиций русской реалистической живописи. При этом художник участвовал в союзных, российских, республиканских и тематических выставках, а также провел свыше двадцати персональных выставок в России и за границей», — говорится в сообщении.
Посетителям расскажут подробности о жизни художника, а также помогут создать свою картину из пластилина. Узнать подробности можно на сайте. Мероприятие пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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