Мастер-класс по пластилинографии проведут в Московской области

«В его (Абакумова — Прим. ред.) работах отражалась преемственность традиций русской реалистической живописи. При этом художник участвовал в союзных, российских, республиканских и тематических выставках, а также провел свыше двадцати персональных выставок в России и за границей», — говорится в сообщении.