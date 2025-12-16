MAX для ЖКХ: Госдума обязала УК общаться с жильцами через домовой чат в нацмессенджере
Принят закон, обязывающий УК использовать мессенджер MAX для общения с жильцами
Государственная дума РФ приняла закон об обязательном использовании мессенджера MAX для управляющих компаний (УК). Ключевым нововведением становится обязанность использовать для этого специальные домовые чаты в мессенджере.
Под действие закона подпадают управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации (РСО) и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь они будут обязаны вести официальную коммуникацию, оповещения и обсуждение вопросов с жильцами именно через эту платформу.
Конкретный порядок такого взаимодействия, включая сроки и форму предоставления информации, будет установлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ.
По мнению законодателей, цифровизация коммуникаций через MAX повысит прозрачность, решит проблему идентификации участников собраний и улучшит качество услуг ЖКХ.
