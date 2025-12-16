Принят закон, ограничивающий максимальную переплату по займам МФО

Государственная дума РФ приняла закон, направленный на защиту заемщиков от непосильных долговых обязательств перед микрофинансовыми организациями (МФО).

Ключевое нововведение —лимит максимальной переплаты по займу. Теперь общая сумма выплат не может превышать 100% от первоначальной суммы долга.

Это значит, что, если человек взял в долг 10 тыс. руб., больше 20 тыс. руб. отдавать МФО он не должен.

Реализация закона будет поэтапной, как и предлагал Центральный банк. Первый этап стартует 1 октября 2026 года и продлится до 1 апреля 2027 года.

В этот период МФО будет запрещено выдавать новые займы с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 200% годовых тем клиентам, у которых уже есть два непогашенных «дорогих» кредита с аналогичной стоимостью.

Второй этап, который начнется 1 апреля 2027 года, вводит принцип «один дорогой заем в одни руки». Это значит, что новый заем с высокой процентной ставкой можно будет получить только после полного погашения предыдущего.

После закрытия такого «дорогого» займа заемщику будет предоставляться трехдневный «период охлаждения», в течение которого он не сможет оформить новый.

Ранее сообщалось, что новые правила ЦБ по ПДН лишили миллион россиян кредиток.