МЧС: под Ярославлем полыхает склад гончарной продукции

Экстренные службы в Ярославской области несколько часов не могут потушить вспыхнувшую кровлю склада гончарной продукции, сообщается в аккаунте МЧС РФ в соцсетях.

Согласно предоставленным ведомством предварительным данным, пока обходится без пострадавших. В ликвидации пожара задействованы более 30 спасателей и 11 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке Обухово Богородского городского округа на площади в 8000 квадратных метров загорелся цех производства полимерной продукции.