В Подмосковье более 100 спасателей не могут потушить пожар в цеху полимерной продукции

О происходящем в подмосковном поселке Обухово Богородского городского округа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Что стало причиной сильного возгорания не уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар происходит на площади в 8000 квадратных метров.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля цеха по производству полимерной продукции. Персонал предприятия самостоятельно покинул горящее здание до прибытия боевых подразделений. Площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Сообщается, что с пожаром пытаются совладать более 100 спасателей. Привлечены 33 единицы спецтехники.