МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливнях и грозах в ближайшие сутки

В Подмосковье с вечера среды до вечера четверга ожидаются ливни и сильный ветер. Об этом со ссылкой на прогноз синоптиков сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Согласно данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода пришла в регион из-за прохождения активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Так, с вечера среды и в ночь на четверг в Московской области местами ожидается сильный дождь, а в отдаленных районах гроза. С девяти часов утра в четверг в Подмосковье ожидаются гроза с градом, порывы ветра будут достигать семнадцати метров в секунду.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за ухудшения погоды.