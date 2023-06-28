Водителей Подмосковья призвали соблюдать скоростной режим из-за ухудшения погоды

В среду в Московской области местами пройдет кратковременный дождь, а в четверг ожидаются ливень с грозой, предупредили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В связи с ухудшением погодных условий водителей призвали соблюдать правила дорожного движения: не нарушать дистанцию и скоростной режим, быть сконцентрированными в местах притяжения пешеходов и не отвлекаться на телефон.

Пешеходов призвали быть предельно внимательными при переходе проезжей части, в частности, не закрывать себе обзор зонтами и капюшонами, а в темное время суток носить световозвращающие элементы.

По данным ведомства, дожди в регионе прогнозируются до конца недели. Температура воздуха может понизиться до плюс 18 градусов.

Ранее сообщалось, что до вечера среды в Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров.