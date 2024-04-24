МЧС рассказало, в каких случаях нельзя использовать воду для борьбы с пожарами

Вода — ошибочно считается единственно верным средством для тушения огня, предупреждает МЧС России. Как поясняется в разработанной специалистами ВНИИПО МЧС "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома, есть ряд случаем, когда воду категорически нельзя использовать при пожароту­шении.

Отмечается, что вода может попасть на электрические провода. В результате чего есть риск короткого замыкания и можно получить удар электрическим током.

«Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением», — говорится в методичке МЧС, которую цитирует РИА Новости.

Кроме того, воду категорически не стоит применять во время борьбы с горящим маслом. Это может только усугубить и без того непростую чрезвычайную ситуацию, пояснили спасатели.

«Тушение масел и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению площади горения», — подчеркивает МЧС РФ.

Гражданам рекомендовано использовать во время борьбы с очагом возгорания специальные покрывала для локализации огня, а также порошковые, переносные или передвижные углекислотные огнетушители.

Ранее мы сообщали, что пожар произошел на цокольном этаже частного четырехэтажного таунхауса в Южном Бутове. В сауне загорелись вещи и мебель, площадь пожара составила 20 кв. м. Семь человек смогли покинуть дом сами до прибытия сотрудников МЧС и скорой помощи. Всего пострадало пять человек, среди них трехмесячный малыш и 14-летний подросток. Двух человек госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.