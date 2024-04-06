МЧС: в Татарстане при пожаре после взрыва газа в жилом доме погиб человек

Ранее мы сообщали, что после хлопка газовоздушной смеси в одном из жилых домов в Нурлате, республики Татарстан, из под завалов спасателями был вытащен один человек, а еще трое были эвакуированы.

Позднее республиканское управление МЧС уточнило информацию по факту произошедшего. По данным ведомства, из-за пожара после взрыва газа один человек погиб, еще два пострадали.

«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — сказано в сообщении.

Напомним, по данным МЧС России, причиной сильного хлопка в жилом доме в Нурлате стал взрыв баллона с газом во время установки натяжных потолков.