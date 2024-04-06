В городе Нурлат в Татарстане на воздух взлетел жилой дом, есть пострадавшие

МЧС в своем аккаунте в соцсетях прояснило подробности взрыва в жилом доме Татарстана. Ранее в пабликах появилась информация о сильном хлопке в доме в населенном пункте Нурлат, после чего начался пожар.

По данным экстренных служб, площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. К настоящему времени открытое горение уже ликвидировано. Причиной ЧП оказался взрыв бытового газа.

«В городе Нурлат из-за хлопка газовоздушной смеси произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены», — написала пресс-служба МЧС.

Спасателями из-под завалов был спасен один житель дома, в настоящее время он передан медикам. Несколько местных жителей были эвакуированы из подъезда. На месте сейчас работают оперативные службы, устанавливая все подробности инцидента.

Позднее республиканский Минздрав скорректировал число пострадавших. По состоянию на 22:00 два пострадавших в легкой степени тяжести, уточнили там.

Ранее мы сообщали, жилой дом загорелся в подмосковных Котельниках.