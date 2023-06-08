«Медик пригодился, накапал мне чего-то»: мама бойца СВО вспоминает, как узнала о гибели сына

Никита Садырин служил в противотанковом взводе на должности старшего оператора отделения управляемых ракет. В зону проведения спецоперации он попал в числе первых. Имея боевой опыт в Нагорном Карабахе, 22-летний ефрейтор смело шел в бой.

Но на передовой Никита пробыл всего пару месяцев — погиб, попав во вражескую засаду. Как вспоминает мама бойца Анна Садырина, сын всегда старался регулярно звонить, чтобы ее успокоить и утешить.

«В начале СВО просил не реагировать на возможные звонки диверсантов и мошенников. Мол, если будут просить деньги или рассказывать про него, чтобы я не верила, проверяла всю информацию и ждала его звонка», — говорит Анна корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В последний раз с мамой Никита говорил 17 апреля прошлого года, а 18-го числа он набрал отцу, чтобы поздравить его с днем рождения. Дальше, продолжает женщина, связи долго не было. После постоянных созвонов тишина была невыносимой.

«Последний разговор был скомканным: он позвонил 7-го мая через часть. Слышимость была плохая, приходилось кричать в трубку. Времени дали мало, и он сказал, что все хорошо, а я — что очень люблю его», — вздыхает мать.

А потом БТР, на котором Садырин вывозил раненых у ПГТ Дробышево в ДНР, подорвали нацисты. По словам Анны, о гибели сына она узнала, когда была на работе.

«Я работаю учителем в школе. В тот день я задержалась и еще удивилась — почему медик до сих пор не ушел. А потом ко мне пришли двое: из военкомата и администрации. Сообщили страшное. Медик пригодился, накапал мне чего-то. И меня отвезли домой», — с содроганием вспоминает тот черный день Садырина.

Провожатые предложили подняться и посидеть немного с женщиной, но в квартире был младший сын. Анна не хотела пугать его, решила держаться изо всех сил. Оставалось известить супруга, который работал в другом городе. И Анна взяла такси.

Полную историю о Никите Садырине читайте здесь.