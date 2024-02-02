Медсестра из городского округа Пушкинский купила собственное жилье по программе «Социальная ипотека»

Елена Осадчая, работающая в ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. В. Н. Розанова», исполнила мечту о собственной квартире благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«Своей собственной квартиры не было. А всегда очень хотелось ее иметь», — поделилась медработник.

Отмечается, что о возможностях, которые дает программа «Социальная ипотека», Елена узнала от коллег. Подала необходимые документы и совсем скоро в ее семье начались радостные хлопоты.

«Квартиру мы выбрали вторичку, выбирали очень долго. В итоге все-таки подобрали вариант, который пришелся всем по душе. Жилье наше первое, будем переезжать всей семьей», — рассказала женщина.

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев заявил, что поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца года.