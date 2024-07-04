Медведь загрыз жителя калужской деревни рядом с домом

Косолапый напал на собачника около деревни Леоново в Износковском районе. Мужчина не успел убежать, пишет «Газета.ру» .

Мужчина из Леоново рутинно прогулялся с собаками недалеко от дома, как неожиданно столкнулся с медведем. Испугавшись габаритного зверя сельчанин побежал, что стало ошибкой: на резкие движения хозяин леса среагировал моментально. Бурый агрессор растерзал мужчину и загрыз.

«Произошло практически рядом с домом, он пошел гулять с собаками. Собаки разбежались, а так как мужчина в возрасте, он не успел от медведя убежать. Службы работают, но чувство страха у людей, естественно, присутствует. Я думаю, в лес и дальше своего огорода они теперь точно не пойдут», — сказал местный житель.

По словам сельчанина, именно такой случай — первый. Ранее лесные соседи не нападали на людей, хотя зимой несколько диких зверей бродило по деревне.

Ранее сообщалось, что Спасатель Щетинин рассказал, как себя вести при встрече с медведем.