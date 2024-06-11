Спасатель Щетинин: при встрече с медведем нужно медленно уходить и опустить голову

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал в беседе с RT о правилах безопасности во время встречи с медведем. Он объяснил, как нужно себя вести, чтобы спастись и не спровоцировать зверя.

Спасатель отметил, что медведю необязательно будет интересен человек, зашедший в лес. Однако бывают и другие случаи, когда столкновение произошло в чаще буквально лоб в лоб. Тогда нужно сделать все, чтобы уйти тихо и не пострадать.

Так, нужно опустить глаза и голову, а затем очень медленным шагом отступать. Нельзя кричать, кидаться палками и камнями, делать резкие движения.

«Потому что это зверь дикий, неизвестно, как он поведет себя, поэтому лучше уйти в сторону, позвонить в соответствующие службы, сообщить соседям, если вы находитесь рядом, чтобы не выходили на улицу. Поворачиваться спиной и бежать — ни в коем случае, потому что сразу срабатывают инстинкты», — предостерег спасатель.

Отметим, что самые крупные медведи в России водятся на Камчатке и Сахалине. Однако косолапых немало и в сибирских регионах. Так, недавно в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за того, что медведь зашел в город. Призвали к осторожности жителей окраин, особенно частных домов. Нередко запах еды и мусора привлекает диких животных на участки.

Ранее сообщалось, что медведь разорвал пенсионерку, забравшись в ее дом.