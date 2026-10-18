Медведи стали чаще появляться возле населенных пунктов Подмосковья

В Подмосковье участились случаи обнаружения следов медведей рядом с населенными пунктами. Возможную причину такой тенденции объяснили в Министерстве экологии и природопользования Московской области в комментарии РИА Новости .

По версии специалистов, животные могут чаще появляться в регионе из-за роста их численности в соседних областях. В самом Подмосковье количество медведей во многом зависит от того, насколько многочисленны популяции в близлежащих регионах.

Так, в Тверской области число медведей увеличилось с 3 тысяч в 2013 году примерно до 5 тысяч в 2025-м. В Смоленской области за тот же период показатель вырос с 500 до 2 380 особей. В Ярославской области численность животных увеличилась с 650 до 1 300.

В Минэкологии отмечают, что рост популяции за пределами Московской области может влиять на количество случаев, когда следы медведей фиксируют вблизи мест проживания людей. При этом обнаружение следов само по себе не означает, что животные регулярно заходят в населенные пункты.

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