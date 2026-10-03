«Летать стало проще». Авиакомпании возобновили продажу льготных билетов для калининградцев

Авиакомпании возобновили продажу субсидированных билетов для калининградцев

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Российские авиакомпании возобновили продажу субсидированных билетов для жителей Янтарного края, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Приобрести их можно как на сайтах авиакомпаний, так и непосредственно в кассах. Однако количество билетов и сроки продаж весьма ограничены.

Так, например, «Аэрофлот» предоставляет льготу только на декабрь 2026 года, S7 — на ноябрь и декабрь. В октябре приобрести субсидированный билет можно у «Уральских авиалиний».

Среди доступных направлений — Москва и Санкт-Петербург. Слетать туда можно будет за 3800 и 3500 рублей соответственно. Дополнительные дешевые билеты для калининградцев выделили благодаря сентябрьскому траншу из федерального бюджета. Его объем составил 583 миллиона рублей. Общий объем финансирования программы субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении в этом году составит 1,2 миллиарда рублей.

Сегодня самолет остался единственным надежным способом перемещения между российским эксклавом и основной территорией страны. Однако позволить его себе могут далеко не все: в разгар туристического сезона, который длится с мая по сентябрь, стоимость перелета из Калининграда в Москву может достигать 30 тысяч рублей. Для многих жителей области — это больше половины месячной зарплаты.

Субсидии частично решают эту проблему. Льгота позволяет калининградцам купить четыре дешевых билета в год. Основная проблема в том, что заканчиваются они очень быстро. Поэтому регион регулярно запрашивает дополнительное финансирование .

Ранее сообщалось о том, что в Калининграде изменился ключевой выезд в сторону Балтийска.

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