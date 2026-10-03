«Летать стало проще». Авиакомпании возобновили продажу льготных билетов для калининградцев

Российские авиакомпании возобновили продажу субсидированных билетов для жителей Янтарного края, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Приобрести их можно как на сайтах авиакомпаний, так и непосредственно в кассах. Однако количество билетов и сроки продаж весьма ограничены.

Так, например, «Аэрофлот» предоставляет льготу только на декабрь 2026 года, S7 — на ноябрь и декабрь. В октябре приобрести субсидированный билет можно у «Уральских авиалиний».

Среди доступных направлений — Москва и Санкт-Петербург. Слетать туда можно будет за 3800 и 3500 рублей соответственно. Дополнительные дешевые билеты для калининградцев выделили благодаря сентябрьскому траншу из федерального бюджета. Его объем составил 583 миллиона рублей. Общий объем финансирования программы субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении в этом году составит 1,2 миллиарда рублей.

Сегодня самолет остался единственным надежным способом перемещения между российским эксклавом и основной территорией страны. Однако позволить его себе могут далеко не все: в разгар туристического сезона, который длится с мая по сентябрь, стоимость перелета из Калининграда в Москву может достигать 30 тысяч рублей. Для многих жителей области — это больше половины месячной зарплаты.

Субсидии частично решают эту проблему. Льгота позволяет калининградцам купить четыре дешевых билета в год. Основная проблема в том, что заканчиваются они очень быстро. Поэтому регион регулярно запрашивает дополнительное финансирование .

Ранее сообщалось о том, что в Калининграде изменился ключевой выезд в сторону Балтийска.