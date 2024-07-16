Мемориальную доску в память о герое СВО открыли в Реутове

Михаил Романенко отслужил срочную службу в ВДВ, а после армии регулярно ездил на военные сборы для переподготовки. Как только началась спецоперация, Михаил Анатольевич постоянно искал возможность присоединиться к добровольцам, но получал отказ из-за возраста.

В июне прошлого года Михаил Романенко добился цели. Его отправили на службу по контракту механиком-водителем танковой роты танкового батальона. Реутовчанин погиб при выполнении боевых задач под Луганском.

Мемориальную доску в память о Михаиле Романенко открыли на стене дома, где он жил. Как подчеркнул глава Реутова Филипп Науменко, сохранение памяти о защитниках России — это не просто дань уважения, а прямая обязанность нашего поколения.

«Про героев говорят: они не погибают, они уходят в вечность. Они незримо будут рядом, пока наша память о них живет. Вот почему так важно передавать знание о подвигах наших предков и наших современников новому, молодому поколению. Вечная память герою», — написал глава муниципалитета в своих соцсетях.

Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Реутов ]

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