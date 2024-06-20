Андрей Воробьев: наша задача — позаботиться о детях, женах и родителях участников СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с бойцами гвардейской Кантемировской дивизии. Двадцать шестого июня дивизии исполняется 82 года.

«Танкисты этого формирования освобождали Донбасс, Житомир, Львов, громили врага в Польше, Германии и в числе первых вышли на Эльбу», - рассказал губернатор.

Он отметил, что каждый десятый боец дивизии получил госнаграду за мужество и героизм.

Воробьев также рассказал, что в дивизии организован клуб для семей бойцов СВО. В его состав входят матери, жены и сестры бойцов.

«Знаю, что каждый боец переживает за своих родных. Поэтому наша задача — позаботиться о детях, женах и родителях участников СВО. Льготы, выплаты, путевки — это все наша ответственность», - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что сейчас в рамках программы президента ведется капремонт школы №9 в Наро-Фоминске. Также была введена новая котельная, обновлены сети, проводится замена кровель на пяти домах.