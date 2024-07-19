Мемориальную доску в память об участнике СВО Александре Девятко открыли в Балашихе

На фасаде дома на Пионерской улице в Балашихе установили мемориальную доску в память об участнике спецоперации Александре Девятко, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Александр Девятко отправился на СВО добровольцем вместе со своим братом в мае 2022 года. Он получил ранение, вернулся домой, восстановился и снова уехал в зону боевых действий.

В июле прошло года Александр Девятко погиб, получив минно-взрывную травму и поражения осколками. Боец был посмертно награжден орденом Мужества.

«Мы гордимся и помним. Для нас Александр — настоящий герой. Вечная память», — сказал замглавы Балашихи Дмитрий Варнавский.

У Александра Девятко остались супруга, родители и родной брат, который сейчас участвует в спецоперации.

Фото: [ пресс-служба администрации Балашихи ] Фото: [ пресс-служба администрации Балашихи ]

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что все вопросы семей участников СВО должны решаться своевременно.