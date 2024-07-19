Мемориальную доску в память об участнике СВО Александре Девятко открыли в Балашихе
Фото: [пресс-служба администрации Балашихи]
На фасаде дома на Пионерской улице в Балашихе установили мемориальную доску в память об участнике спецоперации Александре Девятко, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Александр Девятко отправился на СВО добровольцем вместе со своим братом в мае 2022 года. Он получил ранение, вернулся домой, восстановился и снова уехал в зону боевых действий.
В июле прошло года Александр Девятко погиб, получив минно-взрывную травму и поражения осколками. Боец был посмертно награжден орденом Мужества.
«Мы гордимся и помним. Для нас Александр — настоящий герой. Вечная память», — сказал замглавы Балашихи Дмитрий Варнавский.
У Александра Девятко остались супруга, родители и родной брат, который сейчас участвует в спецоперации.
Фото: [пресс-служба администрации Балашихи]
Фото: [пресс-служба администрации Балашихи]
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что все вопросы семей участников СВО должны решаться своевременно.