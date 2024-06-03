Губернатор Подмосковья: вопросы семей участников СВО важно решать своевременно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с сотрудниками филиала Фонда «Защитники Отечества», созданного по указу президента России Владимира Путина для сопровождения ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

«Фонду «Защитники Отечества» исполнился год. Мы сегодня пришли в наш красногорский филиал, чтобы сказать слова благодарности всем, кто здесь трудится, дает консультации, разъясняет разные вопросы. <…> Здесь сегодня находятся и супруги, родственники тех, кто на передовой и кто, к сожалению, погиб. Хочу сказать слова поддержки и, если есть какие-то вопросы, готов ответить на них. В Подмосковье сейчас почти 25 тысяч семей участников СВО, которые мы сопровождаем. Помогаем решать вопросы, касающиеся и детей, и трудоустройства, и быта. Их важно своевременно решать», — подчеркнул губернатор.

В фонде оказывают помощь с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, юридическими вопросами, приобретением высокотехнологичных протезов и средств реабилитации и не только. Помимо этого, в регионе решают вопрос о выделении автомобилей с ручным управлением. С момента начала работы филиала помощь получили более 11,5 тысячи человек.

«За год к нам поступило почти 15 тысяч обращений. Основные вопросы — удостоверения ветерана боевых действий, реабилитация, как медицинская, так и психологическая», — рассказала руководитель подмосковного филиала Фонда Ольга Ермакова.

Сотрудница филиала, майор запаса Ирина Малахова отметила, что востребованностью пользуется и реабилитационный центр «Ясенки» под Подольском, в котором помогают раненым военным. Андрей Воробьев отметил, что Московская область продолжает оснащать «Ясенки» всем необходимым — до конца 2024 года там доустановят специальные тренажеры для оказания помощи по реабилитации, а также достроят бассейн.

Отметим, что во всех округах региона также работают Центры поддержки участников СВО и их семей, где оказывают помощь с получением места в детские сады, поступлением детей в определенную школу или вуз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.