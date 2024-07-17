Менеджеру «Вкусно — и точка» вынесли приговор за поджог военкомата

Менеджеру «Вкусно — и точка» Вячеславу Лычагину вынесли приговор по делу о поджоге военкомата в Подольске. Согласно карточке дела, экс-руководителя сети быстрого питания приговорили к году условного наказания. Решение вынес Подольский городской суд.

В деле отмечается, что Лычагин предпринял попытку устроить поджог в местном военкомате, следуя указаниям неизвестного лица. С ним он вел переписку в мессенджере WhatsApp. Для реализации плана мужчина приобрел жидкость для снятия лака, стеклянную бутылку с минеральной водой Borjomi, а также бумажные полотенца. Из всего этого он сделал зажигательную смесь, которую бросил в здание учреждение. Возгорания не произошло.

Лычагин признан виновным в попытке умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ. Представители суда отметили, что гражданин полностью признал свою вину в содеянном, а также раскаялся.

При вынесении приговора суд учел факт умышленного совершения преступления, а также отсутствие судимости обвиняемого ранее. Лычагин состоит на учете у врача-психиатра. Ему поставлен диагноз «Умственная отсталость легкая». Отмечается, что по месту работы он характеризовался положительно.

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