Росгвардия предложила раздать оружие всему руководству ЦБ, за исключением Набиуллиной

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) выступила с предложением дать право руководству Центробанка носить оружие. Соответствующая инициатива в виде законопроекта опубликована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что обеспечить базовым оружием необходимо заместителей председателя главы ЦБ, их советников, глав департаментов и их замов. При этом в перечне тех, кому можно будет носить оружие, нет руководителя Центробанка.

Среди разрешенного к ношению оружия — пистолет и пистолет-пулемет. На данный момент право носить оружие имеют сотрудники, связанные с обеспечением безопасности ЦБ, а также сотрудники Российского объединения инкассации Банка России, которые отвечают за транспортировку наличных денег.

В мае Министерство юстиции РФ предложило разрешить сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) применять физическую силу и огнестрельное оружие по отношению к должникам. Законопроект был опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов РФ.

Ранее мы сообщали, что среди пострадавших при стрельбе в оманском Маскате нет граждан РФ.