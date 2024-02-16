Мэр Евпатории подала в отставку, проработав в должности немногим более года
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Мэр Евпатории Елена Демидова подала в отставку по собственному желанию по семейным обстоятельствам, сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.
Елена Демидова возглавила курортный город в конце 2022 года. До этого она работала директором местной общеобразовательной школы №17.
Крымский портал ForPost отмечает, что «эпоха Демидовой» в Евпатории не была безоблачной. Город несколько раз оказывался в центре общероссийских скандалов. Последним из них стало уничтожение советского мозаичного панно на здании бывшего пансионата «Родничок». Здание отдали под снос ради строительства жилого комплекса, а панно разрушили, несмотря на протесты жителей Евпатории.
Демидова была третьим мэром Евпатории со времени вхождения Крыма в состав России.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не может себе представить Крымский полуостров в составе Украины.